Бразильский защитник английского «Манчестер Юнайтед» Алекс Теллес сможет принять участие в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против сборной Уругвая.

Об этом сообщает бразильская конфедерация футбола. Отмечается, что последний тест игрока дал отрицательный результат, и Теллеса допустили к матчу с Уругваем.

Ранее сообщалось, что Теллес повторно сдал положительный тест на коронавирус, из-за чего будет вынужден пропустить предстоящий матч в Монтевидео.

Напомним, в первый раз у бразильского защитника английского «Манчестер Юнайтед» Алекса Теллеса была обнаружена коронавирусная инфекция в конце октября.

Сборная Бразилии занимает первое место в таблице отборочного турнира в зоне КОНМЕБОЛ с девятью очками в трех матчах. У Уругвая шесть очков после трех игр и четвертая позиция.