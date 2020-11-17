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  • 17:35,  17 ноября 2020
Футбол
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Черчесов: Дзюбу никто не увольнял, мы дали ему возможность побыть с семьей

Станислав Черчесов
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Фото: vk.com

Главный тренер национальной команды России Станислав Черчесов прокомментировал ситуацию с нападающим петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой.

«Мы дали Дзюбе возможность побыть с семьей. Следующие игры сборной в марте, возможно, к этому моменту все посмотрят на ситуацию по-другому. Никто его из команды не увольнял. Посмотрим, что будет весной», – сказал Черчесов, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба попал в скандальную ситуацию — в интернет попало интимное видео с его участием.

Позже главный тренер сборной России Станислав Черчесов объявил о решении не вызывать Артема Дзюбу на сбор команды.

В нынешнем сезоне Дзюба провел 16 матчей, забил восемь голов и сделал пять голевых передач. В прошлом сезоне он был признан лучшим игроком года в России.

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