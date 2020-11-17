Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев может стать ведущим телевизионной передачи «Звезды сошлись», которая выходит на телеканале НТВ. По словам журналиста, он получил приглашение на кастинг.

«Блин, позвонили из программы «Звёзды сошлись» на НТВ! Пригласили на кастинг, соведущим к Лере Кудрявцевой, соглашаться?» — написал Губерниев у себя в телеграм-канале.

Напомним, в передаче «Звезды сошлись» принимают участие публичные личности, они обсуждают злободневные темы за исключением политики.

Губерниев является телеведущим и комментатором телеканала «Матч ТВ», наибольшую популярность ему принесла работа на биатлонных соревнованиях. Награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом Дружбы и премией ТЭФИ.