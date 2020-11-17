Бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе и обладатель самой длинной серии защит титула Деметриус Джонсон рассказал, кого считает первым номером в рейтинге P4P.

По словам Джонсона, Джон Джонс для него является номером 1.

«То, как долго он удерживает чемпионский пояс, скольких великих полутяжеловесов он побеждал. Потом все стало облачней, врать не буду. При этом я считаю, что есть спортсмены, которые находятся на пути. Например, если Хабиб продолжит драться и проведет еще пять, шесть, семь или восемь боев, то я его обязательно его включу в этот список», — сказал Джонсон, слова которого приводит MMA Junkie.

Он добавил, что Исраэль Адесанья тоже на пути к этому, если он перейдет в полутяжелую весовую категорию, победит там чемпиона, а после выйдет на бой с Джоном Джонсом.

Ранее Джон Джонс высказался о том, что не считает россиянина Хабиба Нурмагомедова лучшим боем в истории промоушена.