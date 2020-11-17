Российский боец смешанных единоборств в тяжелом весе Александр Емельяненко опубликовал в своем Instagram фотографию с братьями Федором и Иваном.

«Эксклюзивное фото с тремя автографами!» – подписал пост Емельяненко.

Напомним, Магомед Исмаилов и Александр Емельяненко подрались 24 июля в рамках турнира ACA 107 в Сочи. Исмаилов оформил победу нокаутом в третьем раунде. После поражения Емельяненко на несколько месяцев исчез, а 23 октября спортсмен выложил пост, в котором пообещал, что скоро от него будут хорошие новости.

Недавно Исмаилов заявил о готовности провести бой-реванш с Александром Емельяненко. Он считает, что Александр способен выиграть один боёв в случае возвращения, и тогда все увидят, что он находится в хороших кондициях.