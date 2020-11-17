Олимпийская чемпионка в парном катании Алёна Савченко рассказала, что не исключает перехода в одиночное катание.

«Если перейду в одиночное катание, то, конечно, запрыгаю тройной аксель и четверной тулуп. Смотря на женское фигурное катание в Германии, можно и попробовать. Сейчас главное – дождаться окончания карантина, а там посмотрим. Возможно, я ещё всех удивлю», — сказала Савченко, слова которой приводит «Чемпионат».

Спортсменка подчеркнула, что не отказалась бы еще от одного олимпийского золота и с удовольствием попробовала бы свои силы в одиночном катании.

Напомним, на Олимпиаде в Пхенчхане-2018 Савченко завоевала золотую медаль в паре с Бруно Массо. Также у нее есть две олимпийские бронзы, завоеванные в 2010 и 2014 годах в паре с Робином Шолковы. Кроме того, Савченко является шестикратной чемпионкой мира и четырехкратной чемпионкой Европы.