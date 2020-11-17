Российский теннисист Даниил Медведев сошёлся с сербом Новаком Джоковичем во мнении, что на турнирах «Большого шлема» следует играть матчи в трехсетовом формате.

«Если меня спросят, я скажу, что лучше бы перейти на трёхсетовый формат. Но я понимаю, что моё мнение не самое авторитетное», — сказал Медведев, слова которого приводит Eurosport.

Напомним, ранее Джокович и Рафаэль Надаль разошлись во мнениях по данному вопросу: титулованный испанец считает, что необходимо сохранить традиции на турнирах «Большого шлема». На данный момент ТБШ играются в пятисетовом формате.

Напомним, Медведев является четвертой ракеткой мира, на данный момент он выступает на Итоговом турнире АТР в Лондоне (Великобритания). Осенью он одержал победу на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция).