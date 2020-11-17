Украинская ассоциация футбола сообщила об отмене матча шестого тура группового этапа Лиги наций между Швейцарией и Украиной, который должен был состоятся 17 ноября в Люцерне.

Как гласит сообщение на сайте УАФ, УЕФА уведомил ассоциацию, что матч Лиги наций УЕФА Швейцария — Украина не может состояться в связи с компетентным решением департамента здравоохранения кантона Люцерн перевести на карантин всю делегацию национальной команды Украины.

«Заметим, что и УЕФА, и УАФ, и Швейцарская ассоциация футбола готовы к проведению поединка, однако запрет местных властей перечеркивает все надежды футбольных организаций провести игру. Решение о дальнейшей судьбе матча будет принимать УЕФА», — говорится в сообщении на сайте УАФ.

В данный момент сборная Украины идет на третьем месте в таблице группы 4 Лиги А, швейцарцы занимают четвертую строчку.