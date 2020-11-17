Фанатов во Франции не пустят на стадионы в 2020 году

Болельщики не появятся на трибунах французских стадионов в 2020 году.

Об этом сообщают французские СМИ. Отмечается, что такое решение 17 ноября было принято правительством Франции исходя из текущей и ожидаемой эпидемиологической обстановки.

Отметим, во Франции за все время выявлено 1,99 миллионов случаев заболевания коронавирусом. Зафиксировано 45 054 летальных исхода, 141 тысяча человек выздоровела.

Общее число случаев коронавируса по всему миру составляет более 55 миллионов. Первое место по числу заражений занимает США — 11,2 млн человек заразились COVID-19, второе место — Индия (8,8 млн зараженных), третье место — Бразилия (5,8 млн зараженных).