Российский пилот Формулы-2 Никита Мазепин в следующем сезоне будет выступать в Формуле-1 за американскую команду «Хаас». Как сообщает «Чемпионат», руководство коллектива уже подписало контракт с пилотом, однако пока не готово объявить об этом официально.

Стоит отметить, что, по информации источника, второе место в команде тоже достанется новичку — Мику Шумахеру, который проводит этот сезон в Формуле-2. Соглашение с немецким гонщиком также уже подписано.

«Хаас» не объявляет о контракте с Мазепиным из-за того, что пилоту пока не гарантирована суперлицензия, позволяющая выступать в «королевских гонках». Чтобы получить её, россиянину надо набрать еще 8 баллов, о есть не опуститься ниже седьмого места в личном зачете Формулы-2. На данный момент россиянин делит со своим соотечественником Робертом Шварцманом пятое-шестое места.

Если Мазепин плохо выступит на заключительных этапах сезона и выпадет из семерки, тогда рискует не получить суперлицензию и остаться без контракта с «Хаасом», однако команда рассчитывает на сотрудничество с пилотом.