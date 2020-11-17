Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова поделилась мнением о возможном участии Евгении Медведевой в пятом этапе Кубка России по фигурному катанию.

«Я могу пожелать Медведевой только здоровья. А будет она участвовать или нет — не ко мне вопрос. Я не гадалка, но мне бы хотелось увидеть Женю на этапе Кубка России. Разве есть люди, которые бы не хотели ее увидеть?» – сказала Бестемьянова, слова которой приводит Sport24.

Напомним, пятый этап Кубка России будет проходить в Москве в период с 5 по 8 декабря.

В сентябре текущего года Медведева вернулась в группу Этери Тутберидзе, которую покинула после Олимпиады в Пхенчхане. Однако в этом сезоне спортсменка еще не выступала на соревнованиях, так как восстанавливается после травмы спины.