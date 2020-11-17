Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба вернулся на первое место в рейтинге российских футболистов по числу подписчиков в Instagram.

Ранее игрока сине-бело-голубых с первой строчки сместил полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов. Хавбек казанцев у себя на странице вместе с женой Анастасией устроил розыгрыш денежных призов и машины, после чего количество его подписчиков увеличилось до 1,271 миллиона.

После того, как Дзюба опубликовал заявление по поводу компрометирующего слитого видео с его участием, в результате чего число его подписчиков возросло до 1,301 миллиона.

Отметим, в пятерку самых популярных российских игроков в Instagram также входят полузащитник «Валенсии» Денис Черышев (1,1 млн подписчиков), форвард «Локомотива» Федор Смолов (0,617 млн) и хавбек «Монако» Александр Головин (0,494 млн)