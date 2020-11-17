Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась новой фотографией со съемок телевизионного проекта «Ледниковый период».

На снимке, опубликованном в «Инстаграме», Тарасова позирует с олимпийскими чемпионами Алексеем Ягудиным и Алиной Загитовой.

«Мы начинаем. Дело близится к финалу», – написала Тарасова.

Тарасова входит в число судей проекта, Ягудин и Загитова — ведущие.

Нпомним, с декабря 2019 года Загитова не принимает участие в соревнованиях, после финала Гран-при она объявила о приостановке карьеры. При этом фигуристка продолжает тренировки в «Хрустальном» под руководством Этери Тутберидзе.

18-летяя Загитова является олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала Гран-при.