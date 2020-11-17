Камерунский нападающий Самюэль Это′О может возобновить карьеру в испанском клубе «Расинг Мурсия».

Об этом сообщил президент клуба Моррис Паньелло. По информации источника, 16 декабря «Расинг Мурсия» сыграет против клуба Ла Лиги «Леванте» в матче 1/64 финала Кубка Испании, и президент хочет, чтобы 39-летний камерунец помог команде.

«Сейчас я бы сказал, что наши шансы подписать Это′О 50 на 50. На следующей неделе мы точно узнаем, удастся ли совершить эту сделку. Если это невозможно, то у нас есть план Б. У нас есть несколько инвесторов в Мексике и ОАЭ, которые могут помочь финансово. Если мы все же подпишем Самюэля, он должен будет играть. Задача тренера — вписать его в команду», — сказал Паньелло, слова которого приводит Radio Marca.