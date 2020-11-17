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  • 19:32,  17 ноября 2020
Футбол
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Это’О может возобновить карьеру в испанском клубе

Самуэль Это`О
Самюэль Это`О. Фото: Википедия

Камерунский нападающий Самюэль Это′О может возобновить карьеру в испанском клубе «Расинг Мурсия».

Об этом сообщил президент клуба Моррис Паньелло. По информации источника, 16 декабря «Расинг Мурсия» сыграет против клуба Ла Лиги «Леванте» в матче 1/64 финала Кубка Испании, и президент хочет, чтобы 39-летний камерунец помог команде.

«Сейчас я бы сказал, что наши шансы подписать Это′О 50 на 50. На следующей неделе мы точно узнаем, удастся ли совершить эту сделку. Если это невозможно, то у нас есть план Б. У нас есть несколько инвесторов в Мексике и ОАЭ, которые могут помочь финансово. Если мы все же подпишем Самюэля, он должен будет играть. Задача тренера — вписать его в команду», — сказал Паньелло, слова которого приводит  Radio Marca.

Напомним, Это’О выступал в составе «Анжи» с 2011 по 2013 год. За это время камерунец в составе команды стал бронзовым призером чемпионата России, провел 73 матча и забил 36 голов.

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