На этапе Гран-при России по фигурному катанию будут приняты меры, гарантирующие соблюдение социальной дистанции зрителями на трибунах.

Как сообщил гендиректор Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий Депспорта Москвы Александр Смирнов, зрительские места будут оборудованы чехлами-разделителями.

«На зрительских местах будут чехлы-разделители, которые позволят сохранить необходимую социальную дистанцию, чтобы посадка была в шахматном порядке», — сказал Смирнов, слова которого приводит ТАСС.

Он подчеркнул, что сложности в подготовке соревнований всегда есть, однако они были отработаны на предыдущих международных мероприятиях.

«Кубок Ростелекома отличается тем, что данный турнир проходит под эгидой ISU, помимо жестких требований, что нам предъявляет Роспотребнадзор, мы руководствуемся и их дополнительными требованиями», — добавил Смирнов.

Напомним, Гран-при России будет проходить в Москве в период с 20 по 22 ноября.