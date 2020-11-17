Бывший полузащитник «Спартака» Жано Ананидзе поделился мнением о скандале вокруг форварда «Зенита» Артёма Дзюбы.

«Ну какая тут может быть реакция? Посмотрел 10 секунд, что слили в интернет и все. Конечно, я ему сразу же написал, поддержал. Сказал, чтобы он не переживал, что в этой жизни все бывает. Попросил быть аккуратнее и продолжать играть в том же духе и доказывать все на футбольном поле», — сказал Ананидзе, слова которого приводит Sport24.

Ананидзе подчеркнул, что лучше закрыть эту тему, так как это личная жизнь Дзюбы. По его словам, Артём сожалеет о случившемся, однако для него это уже перевернутая страница.

Напомним, ранее в сеть попало видео интимного характера с участием Дзюбы, после чего футболист был отстранен от матчей сборной России, а также лишился капитанской повязки в «Зените». По словам игрока, он был готов к утечке видео, так как его шантажировали и требовали 5 миллионов долларов.

После случившегося объединение фанатов «Зенита» освистало Дзюбу во время матча с «Краснодаром». Однако многие болельщики поддержали футболиста и создали петицию с требованием вернуть его в сборную России.