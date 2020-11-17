Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обратился к главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову после скандала с участием форварда Артёма Дзюбы.

«Прекратите тиражировать вмешательство в частную жизнь человека, не позволяйте надуманному скандалу влиять на профессиональную сферу человека. Ведь мы не Дзюбу в конечном счете наказали, а миллионы граждан нашей страны, которые встретили поражение своей команды в стрессовом состоянии», — говорится в письме Жириновского Черчесову, слова из которого приводит РИА «Новости».

Жириновский подчеркнул, что ситуация стала ударом для сборной России, которая теперь рискует не выйти в Лигу А.

Напомним, ранее в сеть попало видео интимного характера с участием Дзюбы, после чего футболист был отстранен от матчей сборной России, а также лишился капитанской повязки в «Зените». По словам игрока, он был готов к утечке видео, так как его шантажировали и требовали 5 миллионов долларов.

После случившегося объединение фанатов «Зенита» освистало Дзюбу во время матча с «Краснодаром». Однако многие болельщики поддержали футболиста и создали петицию с требованием вернуть его в сборную России.