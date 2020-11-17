Президент Федерации фигурного катания России (ФФККР) Александр Горшков сообщил, что проведение чемпионата Европы-2021 остается под вопросом.

«Нет окончательной ясности по финалу Гран-при, вопрос остается открытым. ISU объявил, что финал перенесен. Что будет с чемпионатом Европы — вопрос открыт», — сказал Горшков на пресс-конференции.

Он подчеркнул, что нужно ждать, как будут развиваться события и что произойдет к середине января. По его мнению, проводить турнир для ограниченного количества стран было бы неправильно.

Напомним, чемпионат Европы запланирован на период с 25 по 31 января, он должен пройти в Загребе (Хорватия).

Что касается финала Гран-при, Пекин отказался принимать турнир. Серия Гран-при в этом году проходить в формате национальных соревнований, французский этап не состоится из-за коронавируса.