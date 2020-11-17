Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) согласился с предложением увеличить сумму вознаграждения президенту организации Олле Далину до 120 тысяч евро в год.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу IBU, предложение о повышении вознаграждения Далину поступило от исполкома IBU и было аргументировано тем, что специалист занят в формате полного рабочего дня. Повышение вознаграждения, по мнению исполкома, должно укрепить независимость Далина.

В IBU не уточнили, насколько увеличилась сумма, но заметили, что речь идет о довольно большой цифре.

Напомним, Далин возглавляет Международный союз биатлонистов с сентября 2018 года. До этого у руля организации стоял норвежец Андерс Бессеберг, он покинул свой пост в связи с расследованием по делу о коррупции и не стал выставлять кандидатуру на следующий срок.