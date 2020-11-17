Тренер по фигурному катанию Сергей Доброскоков рассказал, почему Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин пропускают российский этап Гран-при.

По словам специалиста, после этапа Кубка России в Сочи партнер заболел ОРВИ. Сначала думали, что это коронавирус, но тест показал отрицательный результат, подчеркнул Доброскоков.

«Тесты сдаем постоянно, все отрицательные. Снялись с Гран-при, потому что он ослаб и здоровье не позволяет ему выступить в полную силу. Здоровье превыше всего. У Даши всё в порядке, она живчик», — сказал Доброскоков, слова которого приводит РИА «Новости».

Специалист также сообщил, что Ходыкин испытывает проблемы с коленом, из-за которых не может качественно прыгать тройной флип. По его словам, сейчас спортсмен восстанавливается, пара будет готовиться к чемпионату России.

Напомним, в текущем сезоне Павлюченко/Ходыкин выиграли два этапа Кубка России — в Москве и в Сочи.