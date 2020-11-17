Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев раскритиковал терапевтические исключения, предусмотренные Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

По мнению Васильева, WADA потеряло свое главное предназначение, так как должны были отслеживать чистоту спорта, но превратились в карательный орган. Он подчеркнул, что организация волнуется из-за законопроекта, так как не хочет потерять рычаги влияния.

«На самом деле, к WADA огромное количество вопросов. По поводу того, что они вот эти терапевтические справки придумали. Это же чистой воды лукавство и уход от ответственности. Все же прекрасно понимают, что сейчас статистика не в пользу чистых спортсменов — их обыгрывают так называемые больные атлеты», — заявил Васильев, слова которого приводит Газета.ру.

Он подчеркнул, что в спорте высших достижений должны участвовать только здоровые люди. Тем, кто болеет, Васильев посоветовал сначала вылечиться, затем возвращаться к соревнованиям.

» Если у тебя какие-то хронические заболевания, ну, извини. Иди тогда в паралимпийский спорт. Только такой подход должен быть, и только в этом случае можно говорить о справедливости», — сказал Васильев.

Он привел в пример американскую гимнастку Симону Байлз, которая тоже использует запрещенные препараты и выигрывает. По мнению Васильева, честный спорт возможен только при отмене терапевтических исключений.