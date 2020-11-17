В Санкт-Петербурге на паркете «Сибур-Арены» стартовал баскетбольный матч между «Зенитом» и подмосковными «Химками». Команды встречаются в рамках шестого тура Евролиги, игра началась в 20:00 мск.

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«Зенит» на данный момент сыграл всего четыре матча в текущем сезоне Евролиги: сначала петербургская команда находилась на карантине из-за вспышки коронавируса, затем переносились матчи из-за проблем с коронавирусом у соперников. В сезоне-2020/21 подопечные Хави Паскуаля обыграли «Анадолу Эфес», «Барселону» и «АСВЕЛ», а также уступил «Олимпиакосу».

«Химки» в сезоне-2020/21 сыграли 7 матчей в Евролиге, из них проиграли шесть. Победу подмосковная команда одержала только над сербским коллективом «Црвена Звезда».