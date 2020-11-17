Австрийский теннисист Доминик Тим обыграл испанца Рафаэля Надаля на групповом этапе Итогового турнира АТР в Лондоне (Великобритания). Игра завершилась в двух партиях со счетом 7:6 (9:7), 7:6 (7:4).

Спортсмены провели на корте 2 часа 27 минут. За это время Тим шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из пять возможных. Надаль записал на свой счет два эйса, один раз ошибся на подаче и взял один гейм на подаче соперника.

Тим, таким образом, одержал вторую победу на турнире и вышел в лидеры группы «Лондон-2020». Сегодня между собой сыграют россиянин Андрей Рублев и грек Стефанос Циципас, также попавшие в этот квартет.

В следующем матче соперником Надаля станет Циципас, Тиму предстоит встретиться с Рублевым.