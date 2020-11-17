Российский футбольный союз (РФС) огласил судейские назначения на матч «Ахмат» — «Зенит» в рамках 15-го тура Российской Премьер-Лиги.

Обслуживать встречу будет бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. В роли его ассистентов выступят Игорь Демешко и Максим Гаврилин. На VAR будет работать Станислав Васильев, AVAR — Дмитрий Чельцов. Резервным рефери назначен Лаша Верулидзе.

Матч будет проходить в Грозном в субботу, 21 ноября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

По итогам 14 туров «Зенит» располагается на втором месте турнирной таблицы, набрав 30 очков. «Ахмат» с 23 баллами идет на седьмой строчке. Лидером чемпионата является московский ЦСКА, в активе которого 31 очко.