Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал решение Станислава Черчесова не вызывать форварда Артема Дзюбу на ноябрьские матчи.

«Я думаю, что решение не вызывать Дзюбу в сборную было принято сверху. Мне не кажется, что этот скандал мог помешать командной атмосфере и снизить концентрацию перед играми. Здесь определенно чувствуется давление футбольных руководителей страны на главного тренера», — сказал Канчельскис, слова которого приводит Sport24.

Экс-футболист подчеркнул, что Дзюба — профессионал, который играет на поле, а не за его пределами, поэтому возникшая ситуация не должна иметь отношения к футболу. По мнению Канчельскиса, решение Черчесова не совсем логично.

«Когда Дзюба был нужен, все кричали, что без него не могут, а сейчас заговорили по-другому. Видимо, люди сверху решили не портить имидж и репутацию сборной и тем самым обойти обсуждения морали», — сказал экс-спортсмен.

Напомним, Черчесов отцепил Дзюбу от национальной команды после того, как в сети появилось видео интимного характера с участием футболиста.