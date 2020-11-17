Австрийский теннисист Доминик Тим прокомментировал победу над второй ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем на групповом этапе Итогового турнира АТР. Игра завершилась со счётом 7:6 (9:7), 7:6 (7:4).

«Позади отличный матч, уровень тенниса был очень высоким с первого до последнего очка. Мне повезло, что выиграл первый сет, уступая со счётом 2:5 на тай-брейке. Здорово сделать такой камбек именно против Рафы», — сказал Тим в интервью после матча.

Австриец подчеркнул, что старался выкладываться на сто процентов с первого до последнего мяча. Он признался, что в конце первого сета ему пришлось приложить максимум усилий, чтобы не потерять концентрацию.

По мнению Тима, все восемь теннисистов, отобравшихся на Итоговый турнир, сейчас находятся в отличной форме. Побеждать будет тот, кто сможет действовать лучше в решающие моменты и на чьей стороне будет удача.

«Матч был на высочайшем уровне. Выделил бы все свои удары, но особенно отмечу подачу. Когда у меня проходит первый мяч, сразу же иду в атаку. Наверное, это важнейший аспект, который помог мне в конце первой партии», — сказал Тим.

Тим одержал уже две победы на групповом этапе турнира. Если сегодня Стефанос Циципас обыграет Андрея Рублева, Доминик гарантированно выйдет в полуфинал соревнований.