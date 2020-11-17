Главный тренер сборной Сербии Любиша Тумбакович поделился ожиданиями от матча с Россией в шестом туре группового этапа Лиги наций УЕФА. По словам специалиста, каждая игра — это дополнительная мотивация для футболистов его команды.

«Встреча с Россией особенно вдохновляет, потому что это особая футбольная нация. Сделаем возможное, чтобы добиться лучшего результата, но это зависит не только от нас, но и от соперника», — сказал Тумбакович, слова которого приводит Sportske.

Напомним, матч будет проходить в Белграде (Сербия) завтра, 18 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени. Накануне произошла замена судейской бригады: вместо польских арбитров встречу обслужат английские. Главным арбитром назначен Энтони Тейлор, его ассистентами будут Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери — Матей Юг.