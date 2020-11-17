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  • 23:11,  17 ноября 2020
Баскетбол
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«Зенит» в домашнем матче Евролиги проиграл «Химкам»

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Матеуш Понитка. Фото: БК "Зенит"

Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» в домашнем матче проиграл подмосковным «Химкам» в рамках шестого тура регулярного чемпионата Евролиги. Игра проходила на паркете «Сибур Арены» и завершилась со счетом 83:88.

Подопечные Хави Паскуаля ушли в отрыв после первой четверти, завершив ее со счетом 27:19. Однако вторая десятиминутка сложилась в пользу гостей — 20:25.

После большого перерыва игра пошла на равных, третья четверть завершилась со счетом 20:19 в пользу «Зенита». Исход встречи решился в самой концовке, когда петербуржцы позволили гостям вырваться вперед. Последний игровой отрезок завершился со счетом 16:25 в пользу «Химок», итоговые цифры на табло — 83:88.

Напомним, «Зенит» в текущем сезоне Евролиги провел всего пять матчей: до сегодняшней встречи петербуржцы обыграли «Анадолу Эфес», «Барселону» и «АСВЕЛ», а также уступил «Олимпиакосу».

«Химки» до сегодняшней встречи сыграли 7 матчей в Евролиге, из них проиграли шесть. Победу подмосковная команда одержала только над сербским коллективом «Црвена Звезда».

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