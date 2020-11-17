Молодежная сборная России по футболу на выезде сыграла вничью с командой Словении U21 в товарищеском матче. Игра проходила в Мариборе (Словения) на стадионе «Людски врт» и завершилась со счетом 2:2.

Счет был открыт на 17-й минуте встречи: отличился словенский нападающий Ник Прелец. Оставшаяся часть первого тайма прошла без забитых голов. Сравнять счет россиянам удалось уже после перерыва: на 65-й минуте точным ударом отличился полузащитник Солтмурад Бакаев. Спустя четыре минуты словенцы вновь вышли вперед благодаря защитнику Давиду Брекало. На 73-й минуте полузащитник сборной России Данил Глебов отправил мяч в ворота словенцев и установил итоговый счет встречи.

Стоит отметить, что в сборной России оба раза результативными передачами отметился хавбек Даниил Куликов.

Напомним, ранее сборная России уже гарантировала себе путёвки на чемпионат Европы 2021 года, заняв первое место в своей отборочной группе.