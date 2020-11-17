Заболевший коронавирусом форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах поблагодарил болельщиков, которые оказали ему поддержку.

«Хочу поблагодарить всех за сообщения со словами поддержки. Уверен, скоро вернусь на поле», — написал Салах у себя в микроблоге в «Твиттере».

Напомним, Салах сдал положительный тест на коронавирус 13 ноября. Затем, 15 ноября, его анализ вновь дал положительный результат, форвард пропустит матч «Ливерпуля» с «Лестером» 22 ноября. Также известно, что заболевание протекает бессимптомно.

В нынешнем сезоне 28-летний египетский нападающий в восьми матчах АПЛ записал на свой счет восемь мячей.

Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. В составе английского клуба он стал победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира. В минувшем сезоне он завоевал титул чемпиона Англии, который стал для «Ливерпуля» первым за 30 лет.