В Шушене (Норвегия) продолжаются тестовые гонки сборной Норвегии по биатлону. Сегодня, 17 ноября, состоялись масс-старты, победителями которых стали Ветле Шостад Кристиансен и Марте Ульсбю-Ройселанн.

Ройселанн финишировала с результатом 33,22, допустив всего один промах на четырех рубежах. Второй стала Ида Лиен, которая с одним промахом показала время 34,15. Замкнула тройку лидеров Тириль Экхофф, которой потребовалось 34,41 при четырех неточных выстрелах. Всего на секунду от нее отстала Ингрид Тандревольд, которая также допустила четыре промаха.

У мужчин лучшим стал Ветле Шостад Кристиансен с результатом 36,29 при двух промахах на последнем рубеже. Второе место занял победитель спринта Тарьей Бё, который промазал дважды и финишировал со временем 36,30. На третьей строчке расположился его младший брат Йоханнес, который позволил себе четыре неточных выстрела и отстал от Тарьея на 11 секунд.