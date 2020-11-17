Европейская федерация тяжелой атлетики (EWF) утвердила даты проведения чемпионата Европы 2021 года.

Согласно календарю соревнований, опубликованном на официальном сайте организации, Европейское первенство будет проходить в Москве в период с 3 по 11 апреля.

Изначально турнир должен был состояться в апреле текущего года, однако из-за пандемии коронавируса был отложен. Позже его перенесли на конец октября — начало ноября, но из-за ухудшившейся эпидемиологической обстановки вновь было принято решение не проводить чемпионат.

Напомним, вспышка COVID-19 была зафиксирована в Ухане (Китай) в декабре 2019 года. По последним данным общее число зараженных по всему миру превышает 55,6 миллиона, более 1,3 миллиона человек погибли, более 38 миллионов — выздоровели.