Российский теннисист Андрей Рублев и представитель Греции Стефанос Циципас начали матч группового этапа Итогового турнира АТР в Лондоне (Великобритания).

Спортсмены представляют группу «Лондон-2020», лидером которой на данный момент является австриец Доминик Тим. Он одержал две победы — над Циципасом и второй ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем.

Циципас и Рублев провели пока по одному матчу: Стефанос уступил Тиму, Рублев — Надалю.

Стоит отметить, что для российского теннисиста этот Итоговый турнир является первым в карьере. Также в Лондоне играет еще один россиянин Даниил Медведев, он попал в группу «Токио-1970» с Новаком Джоковичем, Александром Зверевым и Диего Шварцманом.