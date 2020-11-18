В Лондоне (Великобритания) продолжается Итоговый турнир АТР. Сегодня, 18 ноября, состоятся матчи группы «Токио-1970», которая получила свое название в честь 50-летнего юбилея чемпионата.

Сначала на корте появятся представитель Германии Александр Зверев и аргентинец Диего Шварцман, их матч начнется не ранее 17:00 по московскому времени. Затем, не ранее 23:00, стартует поединок россиянина Даниила Медведева с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.

На данный момент Медведев и Джокович имеют в своем активе по одной победе: Даниил обыграл Зверева, Новак — Шварцмана.

Во второй группе, которая называется «Лондон-2020», выступают россиянин Андрей Рублев, испанец Рафаэль Надаль, австриец Доминик Тим и грек Стефанос Циципас. Их матчи пройдут днем позднее.