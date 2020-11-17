Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о скандальной ситуации с участием нападающего «Зенита» и сборной России Артёма Дзюбы.

После того, как в интернет было слито интимное видео с участием футболиста, наставник сборной России Станислав Черчесов отцепил его от команды на ноябрьские матчи. По мнению Семина, в матче с Турцией россиянам не хватило Дзюбы, так как он оказывает давление в штрафной и добавляет остроты атакам.

«Надо всё в шутку перевести. Все люди смотрели телевизор и думали, кто победит — Трамп или Байден. А тут появился Дзюба, и все начали писать о нём. Наверное, он решил отвлечь внимание», — сказал Сёмин, слова которого приводит «Матч ТВ».

Напомним, Черчесов в недавнем интервью подчеркнул, что не выгнал Дзюбу из сборной России, а просто дал ему время побыть с семьей. После того, как футболист не был вызван в национальную команду, болельщики создали петицию с требованием вернуть форварда в состав.