Бывший главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев поделился мнением о нападающем «Зенита» Сердаре Азмуне.

Именно Бердыев первым обратил внимание на иранского форварда и привез его в Россию. По словам специалиста, он советовал Азмуну уехать в Европу.

«Я бы очень этого хотел. В Англию. Говорю ему, что он должен быть мощным, выдерживать нагрузку. И сравниваю его с другими нападающими. Чувствую, что он им не уступает в прыгучести, скорости, игре вверху он мало кому уступает», — сказал Бердыев на YouTube-канале комментатора Геннадия Орлова.

Специалист подчеркнул, что увидел в Азмуне качества, которые можно развивать и к которым нужно добавить интеллектуальный уровень. По его словам, развить физические качества легко, а вот футбольный интеллект — это самая сложная составляющая.

«Когда говорят о схеме, это вообще ничто. Важно понимание игры, и это самая важная оценка игрока. Когда сумма умений высока, тогда и строится команда», — сказал Бердыев.