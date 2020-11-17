Самарин снялся с Гран-при России, Тим обыграл Надаля. Эти и другие новости дня — в традиционном дайджесте Nevasport.

Молодежная сборная России сыграла вничью со Словенией

Молодежная сборная России по футболу на выезде сыграла вничью с командой Словении U21 в товарищеском матче. Игра проходила в Мариборе и завершилась со счетом 2:2. В составе российской команды по голу забили Солтмурад Бакаев и Данил Глебов, два ассиста на счету Даниила Куликова.

«Зенит» проиграл «Химкам» в Евролиге

Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» проиграл подмосковным «Химкам» в Евролиге. Команда Хави Паскуаля завладела преимуществом в первой четверти, но затем игра пошла на равных. Исход встречи решился лишь в самой концовке, когда уступающие «Химки» сравняли счет и вырвались вперед — 88:83. Алексей Швед набрал 24 очка.

Надаль проиграл Тиму на Итоговом турнире АТР

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль в двух партиях проиграл австрийцу Доминику Тиму на Итоговом турнире АТР. Игра с двумя тайбрейками завершилась со счетом 7:6 (9:7), 7:6 (7:4). В активе австрийца теперь две победы (над Циципасом и Надалем), у Надаля победа (над Рублевым) и поражение.

Матч «Ахмат» — «Зенит» рассудит бригада Карасева

РФС огласил судейские назначения на матч «Ахмат» — «Зенит» в рамках 15-го тура Российской Премьер-Лиги. Обслуживать встречу будет бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. В роли его ассистентов выступят Игорь Демешко и Максим Гаврилин. На VAR будет работать Станислав Васильев, AVAR — Дмитрий Чельцов. Резервным рефери назначен Лаша Верулидзе.

Самарин снялся с Гран-при России

Российский фигурист Александр Самарин снялся с этапа Гран-при Rostelecom Cup, который будет проходить в Москве 20-22 ноября. Причиной такого решение стало то, что спортсмен испытывает проблемы со спиной. Вместо него в заявку на соревнования попал Илья Яблоков.