Екатерина Сафронова, бывшая жена экс-нападающего «Зенита» Александра Кержакова, прокомментировала скандал с участием форварда сине-бело-голубых и сборной России Артёма Дзюбы.

Напомним, ранее в сеть слили интимное видео с участием футболиста, после чего он был отстранен от матчей сборной России и лишен капитанской повязки в «Зените». По версии некоторых СМИ, видео распространила блогерша Наталья Веретенникова, хотя сама девушка опровергает эту информацию.

«У публичного человека личного очень мало. Все это автоматически уже становится публичным. Он — взрослый человек. Дело не в самом видео. Видео нормальное, мне оно даже понравилось. Но когда он его отправлял, должен был понимать, что это может сказаться на его карьере», — сказала Сафронова в эфире телепрограммы «Прямой эфир» на канале «Россия 1».

Девушка также посвятила этому случаю пост в «Инстаграме», где поддержала Дзюбу и подчеркнула, что у каждого человека должно быть личное пространство.