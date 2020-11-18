Российский боец ММА Федор Емельяненко сообщил, что может завершить карьеру из-за невозможности проводить поединки во время пандемии коронавируса.

Если следующий бой Емельяненко состоится летом, то перерыв между поединками составит полтора года. По мнению спортсмена, его организм пока готов к этому, хотя расцвет сил уже прошел.

«Понимаю, что возраст уже дает о себе знать по окислению организма, по восстановлению. Пока скорость еще хорошая, физическая сила держится, но есть травмы. Они хронические и при больших нагрузках дают о себе знать», — сказал Емельяненко, слова которого приводит ТАСС.

Боец признался, что думал о завершении карьеры из-за невозможности проводить бои во время пандемии. Он признался, что его семья ждет, когда он уйдет из спорта, однако понимает, что по контракту должны состояться еще два боя.