Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус, работавший с 2008 по 2011 год в структуре «Зенита», прокомментировал слухи о его возможном возвращении в петербургский клуб.

«Я слышал эти слухи, но никаких предметных переговоров не было», — сказал Геркус в интервью YouTube-каналу «Рашен Football».

Геркус добавил, что за последнее время получал предложения от клубов, однако они не вызвали у него интереса. Он подчеркнул, что не согласится на работу, например, в «Уфе».

«Дело не во второй восьмерке (в турнирной таблице — прим.). Они просто на другом эволюционном этапе находятся», — объяснил Геркус.

Напомним, Геркус занимал должность президента «Локомотива» с лета 2016-го года до декабря 2018-го.