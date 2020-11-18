Технический директор Немецкой федерации футбола (DFB) Оливер Бирхофф сообщил, что главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв не будет уволен после разгромного поражения от Испании в Лиге наций.

Напомним, Германия в выездном матче пропустила шесть безответных голов от испанцев в рамках шестого тура группового этапа турнира. По словам Бирхоффа, Лёв точно останется на своем посту до чемпионата Европы.

«Безусловно, да. Эта игра ничего не меняет. Мы по-прежнему доверяем ему. Когда дело касается тренера сборной, нужно думать и анализировать от турнира к турниру. Мы хотим добиться максимума на Евро в следующем году», — сказал Бирхофф.

Напомним, Германия не проигрывала так крупно с 1931 года, тогда бундестим пропустила шесть мячей от Австрии. После этой встречи подопечные Лёва заняли второе место в своей группе Лиги наций и не вышли в «Финал четырех».