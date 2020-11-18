Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал победу над Андреем Рублевым на групповом этапе Итогового турнира АТР в Лондоне (Великобритания). Игра завершилась со счётом 6:1, 4:6, 7:6 (8:6).

«Мне нужно было играть более сосредоточенно. Я мог оказать большее давление на приёме и играл глубже. Но Рублёв в важных розыгрышах со всем справлялся умно и зрело», — сказал Циципас, слова которого приводит официальный сайт турнира.

Грек признался, что матч дался ему нелегко. По словам Циципаса, больше всего он доволен тем, что в третьем сете уступал 0:30 при счете 5:6, но смог предоставить себе еще один шанс.

Напомним, поражение стало для Рублева вторым в рамках турнира и лишило его возможности выйти в плей-офф. В полуфинале гарантированно сыграет австриец Доминик Тим, вторую путевку Циципас разыграет с Рафаэлем Надалем.