Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус оценил отношение к футбольному клубу «Сочи» в фанатской среде.

«Есть определенное пренебрежение к «Сочи» со стороны общественности. Массовая передача игроков из «Ростова», «Зенит», которая была, потом обратно «Сочи». Люди этого не понимают — что это такое, как так можно вообще?» — сказал Геркус в интервью YouTube-каналу «Рашен Football».

По мнению Геркуса, это игра по правилам, которая подверглась критике. Он подчеркнул, что ничего не отвечать на эту критику было неправильным решением, стоило сформировать какую-то позицию.

«Так как клуб перевозили из Петербурга, у руководства «Динамо», очевидно, были какие-то близкие отношения с руководством «Зенита». Понятно, что обратились туда, наверное, финансовые условия устроили. И это выглядело как — фарм-клуб», — сказал Геркус.

Напомним, после 14 туров «Сочи» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 23 очка.