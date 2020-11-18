Сборная Норвегии по лыжным гонкам огласила состав команды на первый этап Кубка мира в сезоне-2020/21. Соревнования будут проходить в Руке (Финляндия) в конце ноября.

В состав команды не попал двукратный олимпийский чемпион Мартин Йонсруд Сунбдю. Мужская сборная Норвегии будет выглядеть следующим образом: Йоханнес Клэбо, Пол Голберг, Эмиль Иверсен, Ханс Кристер Холунд, Симен Хегстад Крюгер, Шюр Рёте, Ховард Таугбол и Эрик Вальнес.

В женскую команду включены Тереза Йохауг, Майкен Касперсен Фалла, Хелене Фоссесхольм, Ранхильд Хага, Ане Стенсет, Анна Свендсен, Хейди Венг, Лотта Венг и Тириль Венг.

Напомним, о непопадании Сундбю в сборную Норвегии стало известно еще весной. Спортсмен остался вне команды, как и Никлас Дюрхауг. Вместе они создали частную команду Team Eidissen BN Bank.