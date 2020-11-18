Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов стал совладельцем и лицом виртуального оператора связи под названием Eagle Mobile.

Как сообщает «Коммерсант», ООО «Хабиб Телеком» уже подало заявку на регистрацию товарного знака Eagle Mobile. Проект будет запущен на сетях Tele2. В пилотном режиме Eagle Mobile заработает в декабре 2020 года.

Напомним, свой предыдущий поединок Нурмагомедов провел в октябре 2020 года. В титульном бою он одолел американца Джастина Гэтжи и защитил чемпионский пояс. Сразу после окончания боя, который стал для Хабиба первым после смерти отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова, спортсмен объявил о завершении карьеры. Он аргументировал это решение тем, что хочет больше времени проводить с семьей.

Однако вскоре после этого его менеджер намекнул на то, что Хабиб проведет еще один бой.