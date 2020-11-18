Сборной России предстоит ключевой матч Лиги наций против Сербии. В предыдущей игре команда Станислава Черчесова хоть и проиграла, но действовала хорошо — наверняка понравилась своему главному тренеру. Вероятно, Черчесов повторит модель игры с Турцией.

В воротах снова сыграет Гильерме — в решающем матче Черчесов положится на своего самого опытного голкипера. Что касается обороны, то 3-5-2 в исполнении сборной России в игре с турками вполне себе удавались. У этой схемы россиян осталась недосказанность: Семенов удалился слишком быстро, причем в тот момент, когда у команды все получалось. Тренерский штаб сборной России должен повторить схему — даже в отсутствии дисквалифицированного игрока.

Тройку центральных защитников должны составить Федор Кудряшов, Игорь Дивеев и Георгий Джикия. На левом краю, вероятно, вновь сыграет Юрий Жирков — Черчесов не считает, что ветерану нужна ротация. На правом фланге появится Кузяев, который здорово провел матч с турками. В центре поля также все должно пройти без изменений: Оздоев хоть и виноват в ситуации с удалением — действовал в целом неплохо. Рядом с ним — Роман Зобнин.

В роли свободного художника выступит Алексей Миранчук, утверждающийся в статусе главной звезды сборной. Как мы видим, все 10 футболистов полностью повторяет выбор Черчесова в матче с Турцией — в том матче, где у сборной с игрой все было хорошо.

Остается единственная позиция — кто на этот раз выступит дзюбозаменителем и сыграет в центре нападения? В предыдущей игре шанс был предоставлен двоим — сначала это был Антон Заболотный, а затем Александр Ерохин.

Предположим, что в этот раз сыграет новый игрок — либо Федор Чалов, либо Александр Соболев. Никому из них не был дан шанс в матче с Турцией, оба скопили силы.

По справедливости, возможность проявить себя должен получить Александр Соболев. Все-таки и Чалов, и Заболотный в ноябрьских матчах шанс получали. А вот Соболев в матче с Молдавией выходил только на замену. Возможно, в этот раз его стоит выпустить в стартовом составе.

Россия в матче с Сербией (версия Nevasport): Гильерме — Кудряшов, Дивеев, Джикия — Кузяев, Жирков — Оздоев, Зобнин, Миранчук — Соболев