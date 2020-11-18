В аккаунте двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой в «Инстаграме» появилась рекламная публикация с техническим заданием от заказчика.

Спортсменка прорекламировала массажный коврик «Пранамат Эко», перечислила достоинства продукции и поделилась с подписчиками промокодом на скидку. Однако в конце поста можно увидеть ТЗ заказчика — очевидно, менеджер, ведущий соцсети Евгении, забыл отредактитовать пост.

Напомним, в сентябре 2020 года Медведева вернулась в группу Этери Тутберидзе, которую покинула после Олимпиады-2018 в Пхенчхане. В этом году фигуристка не соревновалась из-за травмы спины. Она точно пропустит этап Гран-при в Москве, но может выступить на заключительном этапе Кубка России.