Российский теннисист Андрей Рублев поделился ожиданиями от предстоящего матча с австрийцем Домиником Тимом на групповом этапе Итогового турнира АТР в Лондоне (Великобритания). Для россиянина этот матч не будет иметь турнирного значения, так как он уже точно не сможет выйти в плей-офф из-за двух поражений.

Рублев признался, что доволен эмоциональной составляющей своей игры, и хочет проявить её в матче с Тимом. Он подчеркнул, что австриец провел один из лучших матчей в году, когда обыграл Рафаэля Надаля и гарантировал себе выход в плей-офф, поэтому сможет играть свободно.

«Тим сыграл свои матчи намного лучше меня, но я постараюсь сделать всё возможное, чтобы навязать борьбу. Турнир даёт шанс играть против лучших из лучших, и нужно обязательно использовать этот шанс», — сказал Рублев, слова которого приводит официальный сайт турнира.

Напомним,. на старте соревнований Рублев в двух партиях уступил Надалю, затем в трех сетах на решающем тайбрейке проиграл Стефаносу Циципасу.