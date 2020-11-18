Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова показала новый образ со съемок телепроекта «Ледниковый период».
В новом выпуске спортсменка предстанет перед зрителями в облегающем серебристом платье с пайетками и с эффектным макияжем.
Напомним, Загитова выступает в роли ведущей проекта, она работает в паре с олимпийским чемпионом 2002 года Алексеем Ягудиным.
С декабря 2019-го года Загитова не принимает участие в соревнованиях, так как взяла паузу в карьере. При этом спортсменка продолжает тренировки в «Хрустальном» под руководством Этери Тутберидзе и не исключает, что вернется на лёд.
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