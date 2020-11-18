Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт рассказала, как узнала о своей беременности. По словам спортсменки, новость стала для нее сюрпризом.

«Я спокойно готовилась к сезону, все было как обычно, но вчерашний день кардинально изменил мои планы. На тренировке появились какие-то странные боли, и я сразу обратилась к врачу. Вечером я узнала, что во второй раз стану мамой», — написала Юрлова на своей странице в «Инстаграме».

Спортсменка добавила, что в связи с этим ей придется пропустить предстоящий сезон. Юрлова отметила, что не хочет ничего загадывать на будущее, так как сейчас планирует сконцентрироваться на своем здоровье. При этом она подчеркнула, что не прощается с биатлоном.

Напомним, место Юрловой в составе сборной России на новый сезон займет Анастасия Гореева. Состав команды на первые этапы Кубка мира выглядит следующим образом: Светлана Миронова, Лариса Куклина, Ирина Казакевич, Тамара Воронина, Евгения Павлова, Анастасия Гореева и Ульяна Кайшева.